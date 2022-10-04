Зеленский является фаворитом Нобелевской премии мира в этом году, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну в Украине, отметив противников президента России Владимира Путина, волонтеров, помогавших мирным жителям, или президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.

Сообщается, что украинский президент является одним из фаворитов на звание лауреатов.

"Это может быть награда или для украинских деятелей и своеобразная гуманитарная помощь", – сказал директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

Кроме того, Нобелевская премия мира может добраться до одного из борцов за охрану окружающей среды. В списке претендентов есть Грета Тунберг.

Лауреата Нобелевской премии мира намерены обнародовать уже в пятницу, 7 октября.

Напомним, 38 государственных деятелей из разных стран в середине марта обратились в Нобелевский комитет с просьбой повторно провести процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины.

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