Зеленский является фаворитом Нобелевской премии мира в этом году, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году
Об этом сообщает Reuters.
"Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну в Украине, отметив противников президента России Владимира Путина, волонтеров, помогавших мирным жителям, или президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.
Сообщается, что украинский президент является одним из фаворитов на звание лауреатов.
"Это может быть награда или для украинских деятелей и своеобразная гуманитарная помощь", – сказал директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.
Кроме того, Нобелевская премия мира может добраться до одного из борцов за охрану окружающей среды. В списке претендентов есть Грета Тунберг.
Лауреата Нобелевской премии мира намерены обнародовать уже в пятницу, 7 октября.
- Напомним, 38 государственных деятелей из разных стран в середине марта обратились в Нобелевский комитет с просьбой повторно провести процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное