Зеленский: я планирую встретиться с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином, это будет на пользу нашим странам и мировой безопасности. У нас с Китаем большой товарооборот, вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы страны, которые заинтересованы в сохранении экономических отношений... Китай уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы РФ ушла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- 21 февраля стало известно, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву в ближайшие месяцы.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по поводу " политического урегулирования " войны России против Украины. В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну "кризисом".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародованное заявление МИД Китая о войне - это не "мирный план", а мнения страны.
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