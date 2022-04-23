Зеленский: Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие

Трансляцию пресс-конференции обеспечило Общественное вещание.



"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использование тем или иным человеком не когда он загнут в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом. Я считаю, иначе оценить использование ядерного оружия нельзя. Я не считаю, что это случайность и потому, если руководство РФ не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут не использовать ядерное оружие", - сказал президент.



Он добавил, что не исключает возможности применения ядерного оружия.



"Может ли это быть из бора РФ? Может. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу вам откровенно", - добавил Зеленский.



Также президент отметил, что при наличии ядерного оружия у нас Украина бы его не применила, но это бы минимизировало риски начала войны со стороны России.



"Если бы у нас было ядерное оружие, Украине его никогда бы не использовало. Это невозможно. Потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашего государства, который бы подумал, так пальчиком тянулся бы к той кнопке, его бы снесло наше государство, наше общество. Я был бы первым среди этих людей. Единственное, что несправедливо, в том что, так как эти люди, которые в принципе глубоко в душе способны сделать такие бесчеловечные шаги, то они думают, что и другие могут такое сделать. Поэтому, если у нас было ядерное оружие, я думаю, что риски начала войны со стороны России были бы минимизированы", - добавил президент.

Зеленский заявил, что должен встречаться с Путиным для дипломатического решения войны и выразил уверенность в суде над военными преступниками РФ.

Президент Владимир Зеленский заверил , что в Грузию вернут украинского посла. Когда Украина будет ощущать поддержку политических лидеров страны.

Также он предостерег РФ от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.

Владимир Зеленский назвал невозможной деблокаду Мариуполя.