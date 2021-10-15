Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчук

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №542 / 2021 от 14 октября.



"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д. Разумкова", - говорится в документе.



Вместе с тем, Зеленский ввел указом в персональный состав СНБО председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук.



Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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