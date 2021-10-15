Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчук
Президент Украины Владимир Зеленский вывел бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назначил вместо него Руслана Стефанчук
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №542 / 2021 от 14 октября.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д. Разумкова", - говорится в документе.
Вместе с тем, Зеленский ввел указом в персональный состав СНБО председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
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