Зеленский выступит в Совбезе ООН и парламенте Испании

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"5 апреля буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", – сказал Президент.

Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, обратился в парламент Румынии.

Напомним, сегодня, 5 апреля, Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче.

Россия пыталась созвать Совбез на день раньше, однако Британия, которая сейчас председательствует в СБ ООН, отклонила их предложение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb