Зеленский выступит в Совбезе ООН и парламенте Испании
Президент Украины во вторник, 5 апреля, выступит с обращением в парламент Испании и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
"5 апреля буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", – сказал Президент.
Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, обратился в парламент Румынии.
- Напомним, сегодня, 5 апреля, Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче.
- Россия пыталась созвать Совбез на день раньше, однако Британия, которая сейчас председательствует в СБ ООН, отклонила их предложение.
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