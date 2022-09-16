Зеленский выступит в ООН. Только семь стран проголосовали против
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение в повестку дня сессии обращения президента Украины
Об этом сообщила корреспондентка CBS Памела Фалк в Twitter.
"Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, автором которой является Украина,+ разрешить Президенту Зеленскому выступить с видеообращением на Неделе высокого уровня", - написала она.
По итогам голосования видно, что против выступления Зеленского в ООН проголосовали только союзники России: Белоруссия, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.
Позже представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил в Twitter, что Россия, попытавшись через представительство Беларуси внести "альтернативное" предложение, "вновь выстрелила в ногу – на этот раз в ногу Беларуси, потому что нога самой России уже похожа на решето".
- 24 августа Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой Организации Объединенных Наций.
- 7 сентября в Совбезе ООН состоялось заседание из-за насильственной депортации украинцев в Россию.
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- 16 сентября стало известно, что Организация Объединенных Наций в ближайшее время отправит в деоккупированный Изюм и окрестности миссию по мониторингу прав человека.
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