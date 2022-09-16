Зеленский выступит в ООН. Только семь стран проголосовали против

Об этом сообщила корреспондентка CBS Памела Фалк в Twitter.

"Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, автором которой является Украина,+ разрешить Президенту Зеленскому выступить с видеообращением на Неделе высокого уровня", - написала она.

По итогам голосования видно, что против выступления Зеленского в ООН проголосовали только союзники России: Белоруссия, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Позже представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил в Twitter, что Россия, попытавшись через представительство Беларуси внести "альтернативное" предложение, "вновь выстрелила в ногу – на этот раз в ногу Беларуси, потому что нога самой России уже похожа на решето".

24 августа Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой Организации Объединенных Наций.

7 сентября в Совбезе ООН состоялось заседание из-за насильственной депортации украинцев в Россию.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил 14 сентября, что эта сессия Генассамблеи ООН должна положить конец безнаказанности России.

16 сентября стало известно, что Организация Объединенных Наций в ближайшее время отправит в деоккупированный Изюм и окрестности миссию по мониторингу прав человека.