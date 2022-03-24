Зеленский выступит перед парламентом Ирландии

Об этом идет речь в твиттере парламента Ирландии.



"Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение Сианна Комхейрла (спикер нижней палаты парламента Ирландии, – ред.) выступить в обеих палатах парламента Ирландии 6 апреля в 10:00", – отметили в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил перед парламентом Японии и призвал к эмбарго на торговлю с РФ.

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