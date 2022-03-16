Зеленский выступит перед немецким Бундестагом 17 марта
В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед немецким Бундестагом
Об этом сообщается на сайте германского парламента.
Президент Украины выступит перед депутатами Бундестага в 10:00 по киевскому времени.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США, где призвал конгрессменов создать Союз ответственных стран, который будет мгновенно реагировать на войны и бедствия в течение 24 часов.
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