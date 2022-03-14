Зеленский выступит перед Конгрессом США 16 марта

Об этом говорится в письме, направленном членам Палаты представителей и Сената спикером Нэнси Пелоси и лидером большинства Чаком Шумером, сообщает CNN.



"Конгресс, наша страна и мир поражены народом Украины, проявившим чрезвычайное мужество, стойкость и решительность перед лицом неспровоцированной, жестокой и незаконной войны России", - говорится в заявлении.



"Конгресс остается непоколебимым в нашей приверженности поддерживать Украину, когда они сталкиваются с жестокой и дьявольской агрессией Путина, а также принимать законы, чтобы калечить и изолировать российскую экономику, а также оказывать гуманитарную, безопасность и экономическую помощь Украине. Для нас будет честью приветствовать обращение президента Зеленского к Палате представителей и Сенату и передать нашу поддержку народу Украины, который мужественно защищает демократию", - подчеркнули авторы письма.



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