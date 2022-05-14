Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Об этом сообщает Bloomberg .

По словам спикера форума Янна Цопфа, Владимир Зеленский выступит с виртуальной речью 23 мая, в день открытия WEF. Из украинских политиков лично Давос посетят вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

"Мир находится на историческом поворотном моменте и требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем. Это будет важный "украинский момент", чтобы вместе с другими высокопоставленными украинскими представителями обсудить события в правительстве, бизнесе и обществе на местах и будущее их страны, что повлияет на нас всех как глобальное сообщество", – сказал Цопф.

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