Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
23 мая президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам Всемирного экономического форума в Давосе
Об этом сообщает Bloomberg .
По словам спикера форума Янна Цопфа, Владимир Зеленский выступит с виртуальной речью 23 мая, в день открытия WEF. Из украинских политиков лично Давос посетят вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.
"Мир находится на историческом поворотном моменте и требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем. Это будет важный "украинский момент", чтобы вместе с другими высокопоставленными украинскими представителями обсудить события в правительстве, бизнесе и обществе на местах и будущее их страны, что повлияет на нас всех как глобальное сообщество", – сказал Цопф.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное