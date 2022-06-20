Зеленский выступил за присоединение Украины к "Триморью"

Об этом он заявил в выступлении на саммите проекта, который опубликовал ОПУ.

"Украина должна быть участником инициативы "Трех морей". Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы", - сказал президент.

Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", отметив важность логистики.

"Именно государства "Триморья" - это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, зеленые коридоры для экспорта продовольствия, миграция людей - все это работает через территорию государств-участников инициативы", - сказал президент.

Зеленский добавил, что у Украины - одни из крупнейших в регионе хранилища газа.

"Используя возможности интерконнекторов Польша - Словакия, Польша - Украина мы можем удовлетворить потребности всех стран "Триморья". Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "мы должны сделать все, чтобы трансевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100 процентов. Мы можем присоединиться к Via Carpathia уже сейчас", - сказал он.

"Мы имеем дело с расширением пунктов пропуска на границах Украины, можем оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации, усилить наши региональные цифровые связи", - заявил президент.

Он отметил, что украинский опыт борьбы с киберугрозами является уникальным и может быть очень полезен для каждого государства".

Также Зеленский предложил принять участие в проекте восстановления Украины.

Это будет самый большой экономический проект нашего поколения. Политики часто говорят, что экономическое благополучие – это основа национальной безопасности. Но совсем не так часто, как они это говорят, политикам удается реализовать этот принцип. То есть сделать экономику настолько сильной, что и государство становится достаточно мощным. Сейчас у нас с вами есть такой исторический шанс", - подытожил президент.

"Инициатива трех морей" включает 12 стран ЕС от Балтийского до Адриатического и Черного морей.