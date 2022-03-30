Зеленский выступил в парламенте Норвегии: попросил противокорабельные ракеты и зенитные системы NASAMS

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Норвегии за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием.

"Вы сделали исторические шаги, предоставив то, что нам было необходимо в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну" - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что по-прежнему главное – это оружие. Свобода должна быть вооружена не хуже тирании.

"Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS", - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.

NASAMS – это норвежский ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

Напомним, накануне правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов M72. Сегодня, как сообщает правительство страны, эти две тысячи гранатометов были переданы.

А сегодня, 30 марта, стало известно, что Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам.

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