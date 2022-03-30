Зеленский выступил в парламенте Норвегии: попросил противокорабельные ракеты и зенитные системы NASAMS
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Норвегии заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии
Об этом сообщает "Европейская правда".
Зеленский выразил благодарность Норвегии за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием.
"Вы сделали исторические шаги, предоставив то, что нам было необходимо в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну" - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что по-прежнему главное – это оружие. Свобода должна быть вооружена не хуже тирании.
"Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS", - заявил Зеленский.
Кроме того, по его словам, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.
"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.
NASAMS – это норвежский ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.
- Напомним, накануне правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов M72. Сегодня, как сообщает правительство страны, эти две тысячи гранатометов были переданы.
- А сегодня, 30 марта, стало известно, что Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам.
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