Зеленский выступил перед парламентом Японии и призвал к эмбарго на торговлю с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед японским парламентом и призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В частности, Зеленский призвал выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на армию РФ.
"Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину, нужно эмбарго на торговлю с Россией. Надо выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Надо еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, останавливающим российские войска. Надо уже сейчас начинать думать о восстановлении Украины. О возвращении жизни в разрушенные Россией города и на опустошенные ею территории", - призвал Зеленский.
Он подчеркнул, что миру необходимы новые механизмы защиты от агрессоров, поскольку имеющиеся в наличии не работают.
"Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно всякий раз, когда возникает угроза миру. Можно сделать это на базе существующих международных структур? После такой войны - точно нет. Надо создавать новые инструменты. Новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно - против агрессии, которые действительно помогут. Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю вам это", - сказал Зеленский.
- 21 марта стало известно, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.
- 22 марта Токио гневно отреагировало на выход России из мирных переговоров с Японией и прекращение совместных экономических проектов, связанных со спорными Курильскими островами.
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