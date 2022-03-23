Зеленский выступил перед парламентом Японии и призвал к эмбарго на торговлю с РФ

Об этом сообщает Офис президента Украины.



В частности, Зеленский призвал выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на армию РФ.

"Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину, нужно эмбарго на торговлю с Россией. Надо выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Надо еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, останавливающим российские войска. Надо уже сейчас начинать думать о восстановлении Украины. О возвращении жизни в разрушенные Россией города и на опустошенные ею территории", - призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что миру необходимы новые механизмы защиты от агрессоров, поскольку имеющиеся в наличии не работают.

"Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно всякий раз, когда возникает угроза миру. Можно сделать это на базе существующих международных структур? После такой войны - точно нет. Надо создавать новые инструменты. Новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно - против агрессии, которые действительно помогут. Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю вам это", - сказал Зеленский.

21 марта стало известно, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

22 марта Токио гневно отреагировало на выход России из мирных переговоров с Японией и прекращение совместных экономических проектов, связанных со спорными Курильскими островами.

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