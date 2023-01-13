Зеленский выступил перед парламентом Литвы: попросил танки, артиллерию, санкции и трибунал над РФ
Украина нуждается в современных танках и артиллерии, а также в усилении санкционного давления на РФ и создании международного трибунала над военными преступниками
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении перед парламентом Литвы.
По его словам, Украина нуждается в новых оборонных решениях, чтобы изгнать оккупантов со своей земли.
"Это касается, прежде всего, современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал президент.
- Украина получит от Литвы оборудование для борьбы с российскими дронами.
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