Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении перед парламентом Литвы.

По его словам, Украина нуждается в новых оборонных решениях, чтобы изгнать оккупантов со своей земли.

"Это касается, прежде всего, современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал президент.

Украина получит от Литвы оборудование для борьбы с российскими дронами.

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