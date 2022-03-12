Зеленский выступает за переговоры с РФ в Иерусалиме

Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными СМИ, передает Еспресо.TV.

"Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Беннета. Мы в целом положительно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Беннета кем-то, потому что считаю, что он может играть важную роль. В первую очередь, потому что Израиль такая страна. В ней много истории и много параллелей… Мы говорили с господином Беннетом, и я ему говорил, что это неправильно и неконструктивно - встречаться в России, Украине и Беларуси, это не те точки, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да", - сказал Зеленский.

Глава государства также считает, что Израиль мог бы быть участником договора о гарантиях безопасности для Украины, против которой сейчас воюет Россия.

"Когда мы говорим о гарантиях безопасности и о том, какие страны должны быть в договоре по гарантии безопасности для Украины - считаю ли я, что среди этих стран должен быть Израиль, однозначно", - добавил он.

Напомним, The Jerusalem Post написали, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал Владимиру Зеленскому, что он рекомендует Киеву принять требования Владимира Путина для прекращения войны, но президент Украины отказался. Позже в Офисе президента опровергли эту информацию.