Зеленский выступает на международной конференции по безопасности в Мюнхене
В субботу, 19 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский Украины выступает на международной конференции по безопасности в Мюнхене
Прямую трансляцию осуществляет немецкий общественный вещатель DW.
Глава украинского государства, в частности, отвечает об уровне имеющейся угрозы Украине от России и ее армии, а также о том, каким образом можно этому помешать.
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