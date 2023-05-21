Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и преуспевающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров, сообщает ЕН .

"Скоро 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общим усилиям", – заявил он.

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По словам президента, эта формула была разработана так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.