Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле
Саммит формулы мира мог бы пройти в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и преуспевающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров, сообщает ЕН .
"Скоро 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общим усилиям", – заявил он.
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По словам президента, эта формула была разработана так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать.
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