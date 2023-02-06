Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении 6 февраля.

"Сегодня очень грустные новости из Турции и с территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Многие погибшие. Тысячи домов разрушены. Мои искренние соболезнования господину президенту Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом", – сказал он. он.

Зеленский добавил, что Украина немедленно отозвалась и предложила Турции поддержку в проведении спасательной операции.