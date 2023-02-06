Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения
Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам в связи с потерями, понесенными в обеих странах из-за разрушительного землетрясения
Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении 6 февраля.
"Сегодня очень грустные новости из Турции и с территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Многие погибшие. Тысячи домов разрушены. Мои искренние соболезнования господину президенту Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом", – сказал он. он.
Зеленский добавил, что Украина немедленно отозвалась и предложила Турции поддержку в проведении спасательной операции.
- 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени - 7,7 и в 13:24 - 7,6). На вечер 6 февраля известно о 1651 погибшем в Турции и около 800 человек в Сирии.
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