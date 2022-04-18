Зеленский: вынужденные переселенцы с 20 апреля смогут оформить помощь в "Дии"
Вынужденные переселенцы смогут оформить социальную помощь в "Дии", а для людей, которых будут эвакуировать из районов боевых действий, развернут пункты помощи на железнодорожных станциях.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отчитался сегодня о выполнении поручения по дополнительной социальной помощи в связи с войной. Первое. Каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды - в "Дии", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что идет эвакуация людей из районов.
"Правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах", - сообщил Зеленский.
Он напомнил, что идет сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья, и призвал украинских граждан обязательно подавать заявления.
Президент попросил работодателей пытаться вовлекать переселенцев в работу.
"Сейчас каждое сохранившееся и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. За каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тыс. 500 грн. Заявление также можно будет подать. на портале "Дия", - подытожил Зеленский.
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