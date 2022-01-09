Зеленский вылетел отдыхать на Индийский океан, - Игорь Мосийчук

Об этом он сообщил в воскресенье, 9 января 2022 года, на своем официальном ТГ-канале.



"Появилась информация, что президент Владимир Зеленский вместе с супругой и руководителем ОП Андреем Ермаком покинули Украину и вылетели в сторону одного из курортов в Индийском океане", - отметил Мосийчук.



О каком курорте идет речь, Игорь Мосийчук не уточняет.







"Ждем официального подтверждения или опровержения от ОП (Офиса президента, - ред.)", - добавил экс-нардеп.





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