Зеленский ввел военные администрации в четырех городах Донетчины

Соответствующий указ №620/2022 опубликован на сайте главы государства.

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Президент постановил создать:

Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Также Президент постановил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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