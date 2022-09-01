Зеленский ввел военные администрации в четырех городах Донетчины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области
Соответствующий указ №620/2022 опубликован на сайте главы государства.
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Президент постановил создать:
- Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.
Также Президент постановил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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