Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры и заместителя Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив двух человек
Об этом говорится в указе президента №790.
В состав Ставки теперь входят министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
Согласно сообщению на сайте президента, такие изменения внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- 16 ноября Зеленский провел заседание Ставки, на котором военные представили все данные об инциденте с падением ракеты в Польше 15 ноября.
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