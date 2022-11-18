Об этом говорится в указе президента №790.

В состав Ставки теперь входят министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Согласно сообщению на сайте президента, такие изменения внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

16 ноября Зеленский провел заседание Ставки, на котором военные представили все данные об инциденте с падением ракеты в Польше 15 ноября.

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