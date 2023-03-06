Зеленский ввел в состав Ставки нового замминистра обороны Павлюка
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе Ставки Верховного Главнокомандующего первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка
Об этом говорится в указе президента №129 .
Глава страны сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Внести частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с изменениями, внесенными Указами от 16 августа 2022 года № 581/2022, от 17 ноября 2022 года № 2 , от 19 декабря 2022 г. № 868/2022 и от 14 февраля 2023 г. № 77/2023) вводом в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.
Указ Зеленского был опубликован 6 марта.
Напомним, 14 февраля на должность первого заместителя министра обороны был избран генерал Александр Павлюк, руководивший обороной Киева от оккупантов.
- Ранее стало известно , что министр обороны Алексей Резников хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить трех новых, в частности Александра Павлюка.
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