Зеленский ввел в действие закон об обязательном укрытии в каждой новостройке
Президент Украины подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить укрытия для населения в каждом новом здании
Текст закона размещен на сайте ВР.
В состоянии прохождения законопроекта указано: "Возвращено с подписью от Президента".
Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети укрытий, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.
Орган государственного архитектурно-строительного контроля теперь может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.
Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.
- 19 августа в Харькове установили первую остановку общественного транспорта, которая будет служить укрытием от обстрелов.
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