Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС ВСУ до 2031 года
8 сентября Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №459 / 2021 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года"
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В указе отмечается, что согласно статье 107 Конституции Украины Президент постановил:
- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года" (тайно).
- Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+23
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.68
Покупка 26.68Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.84
- Актуальное
- Важное
2021, среда
8 сентября
16:47
"Представитель ФСБ похвалил": в ОПУ отреагировали на материал CNN о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
16:20
СБУ обнародовала видео-доказательство взяточничества начальника Летной академии в Кропивницком
16:00
Керченский мост и разрушение парков: правительство предлагает ввести новые санкции против России
14:34
Кабмин направит в Раду 15 сентября проект госбюджета-2022: будет основываться на трехлетней декларации
14:18
Рада провалила голосование за постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника
14:10
Прокуроры направили в суд дело о миллионных злоупотреблениях при строительстве комплекса "Охматдет"
14:03
Ляшко: Большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах карантина не будут применяться к COVID-вакцинированным
13:03
Послы ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе
12:19
CNN: Украинские шпионы пытались поймать в ловушку российских военных преступников при помощи фейковых страниц в интернете, обещаний богатства и плана, который подготовили совместно с другими странами
11:33
"Скоро адвокаты будут нужны ребятам из "95 квартала": Кива о лицензии на адвокатскую деятельность
11:04
Мы не будем поддерживать постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника, - Арахамия
10:43
"Выглядит как политическая диверсия": Стефанишина об идее просить США признать Украину основным союзником