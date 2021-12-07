Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Согласно ст.107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Под действие санкций попали три компании:

Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США);

G200 203, LLC (штат Флорида, США);

Cascade Holdings (Каймановы острова).

Согласно решению на три года этим фирмам заблокируют активы, ограничат торговые операции, частично или полностью компании должны прекратить полеты, транзит ресурсов и перевозок по территории Украины.

Также предусматривается предотвращение вывода капиталов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины "О санкциях".

Решение вступает в силу с момента его опубликования. Контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.







Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против пяти граждан РФ, а также гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и супругов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции наложили на владельцев самолетов, которыми совершались полеты в Москву. Позже эти самолеты перерегистрировались на другие компании.

15 ноября Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных пяти лиц подсанкционного списка.