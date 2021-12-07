Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельцев самолетов, которыми пользовались Виктор Медведчук и Тарас Козак для полетов в Россию
Указ опубликован на сайте Офиса президента.
"Согласно ст.107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.
Под действие санкций попали три компании:
- Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США);
- G200 203, LLC (штат Флорида, США);
- Cascade Holdings (Каймановы острова).
Согласно решению на три года этим фирмам заблокируют активы, ограничат торговые операции, частично или полностью компании должны прекратить полеты, транзит ресурсов и перевозок по территории Украины.
Также предусматривается предотвращение вывода капиталов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины "О санкциях".
Решение вступает в силу с момента его опубликования. Контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
- Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против пяти граждан РФ, а также гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и супругов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции наложили на владельцев самолетов, которыми совершались полеты в Москву. Позже эти самолеты перерегистрировались на другие компании.
- 15 ноября Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных пяти лиц подсанкционного списка.
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