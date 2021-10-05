Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму и ОРДЛО

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.



Под санкции попали в том числе 32 кандидатов в депутаты и 54 представителя "избирательных комиссий".



В отношении этих лиц применены блокировкаи активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления определенных видов деятельности, в частности, отмена разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, отмена разрешений на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишение государственных наград Украины и др.



Санкции на указанных лиц наложены бессрочно.

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