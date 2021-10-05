Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму и ОРДЛО
Во вторник, 5 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"
Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
Под санкции попали в том числе 32 кандидатов в депутаты и 54 представителя "избирательных комиссий".
В отношении этих лиц применены блокировкаи активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления определенных видов деятельности, в частности, отмена разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, отмена разрешений на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишение государственных наград Украины и др.
Санкции на указанных лиц наложены бессрочно.
- Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против участников выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях.
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций в отношении секретаря теризбиркома Первомайского района оккупированного Крыма Ольги Калининой.
- СНБО запустил сайт с санкционными списками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.35
Покупка 26.35Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное