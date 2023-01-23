Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей российского "духовенства"

Об этом сообщил во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", – сказал он.

Соответствующий указ №26/2023 уже опубликован на сайте Офиса президента Украины. Указанным указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как говорится в документе, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабмином и СБУ предложения по применению персональных санкций в отношении 22 физических лиц – граждан России.

К большинству из 22 представителей российского "духовенства" санкции применены на 5 лет, а к шести человек – на 30. Это, в частности:

Григорий Алфеев – руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Илларион.

– руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Илларион. Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, протоиерей.

– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, протоиерей. Андрей Ткачев – митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий.

– митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий. Артемий Владимиров – протоиерей Русской православной церкви, писатель, проповедник и педагог.

– протоиерей Русской православной церкви, писатель, проповедник и педагог. Павел Волочков – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим

– архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим Алексей Осипов – российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный доктор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.

Полный список подсанкционных лиц можно посмотреть за этим линком

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