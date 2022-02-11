Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против телеканала "НАШ"
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
Согласно документу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd.
Ограничения включают, в частности, блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий.
- Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний, составляющих структуру телеканала "НАШ" .
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