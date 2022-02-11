Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.



Согласно документу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd.



Ограничения включают, в частности, блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий.

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний, составляющих структуру телеканала "НАШ" .