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Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, митрополита Павла и представителей РПЦ

25 января, 2023 среда
10:13
Общество

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 10 человек. Среди которых – Вадим Новинский и митрополит Павел (Лебедь)

Об этом говорится в указе президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Так, санкции введены против олигарха и бизнесмена Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополита Павла.

Также внесены представители РПЦ:

  1. так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав
  2. так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин
  3. так называемый епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр
  4. так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр
  5. митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег
  6. епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей
  7. так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав;
  8. управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон

Санкции предусматривают: блокировку активов; прекращение торговых операций; прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений; запрещение участия в приватизации, аренде госимущества; запрещение совершения сделок по ценным бумагам; запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу с дня опубликования.

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Криминал
Украина
Владимир Зеленский
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