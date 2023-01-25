Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, митрополита Павла и представителей РПЦ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 10 человек. Среди которых – Вадим Новинский и митрополит Павел (Лебедь)
Об этом говорится в указе президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Так, санкции введены против олигарха и бизнесмена Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополита Павла.
Также внесены представители РПЦ:
- так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав
- так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин
- так называемый епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр
- так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр
- митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег
- епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей
- так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав;
- управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон
Санкции предусматривают: блокировку активов; прекращение торговых операций; прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений; запрещение участия в приватизации, аренде госимущества; запрещение совершения сделок по ценным бумагам; запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу с дня опубликования.
- Ранее Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей российского "духовенства".
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