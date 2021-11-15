Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных пяти человек подсанкционного списка

Соответствующий указ №572/2021 от 15 ноября опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.



В указе есть изменения в части дополнения данных о Наталии Николаевне Лавренюк, которую связывают с депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Теперь уточняется, что она имеет имя Светлана Петровна Жучкова. У женщины есть паспорт и гражданство Украины, а также Российской Федерации.





Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против пяти граждан РФ, а также гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и супругов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Также президент внес изменения в указы по санкциям против российских компаний ООО "Орошаемое" и АО "Балабинское", АО "Албашский элеватор" и АО "Билоглинский элеватор".