Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных пяти человек подсанкционного списка
Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября относительно данных об одном физическом лице и четырех юридических лиц, против которых ввели санкции
Соответствующий указ №572/2021 от 15 ноября опубликован на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
В указе есть изменения в части дополнения данных о Наталии Николаевне Лавренюк, которую связывают с депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Теперь уточняется, что она имеет имя Светлана Петровна Жучкова. У женщины есть паспорт и гражданство Украины, а также Российской Федерации.
- Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против пяти граждан РФ, а также гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и супругов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
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