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Зеленский ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности

13 января, 2023 пятница
20:57
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 13 января 2023 г. по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года

Соответствующий указ №18/2023 был опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 января 2023 года "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне- зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода", – говорится в указе.

В частности, согласно документу, утратившими силу признаны: абзац второй – для служебного пользования и два указа Президента Украины: от 5 июня 2013 года № 317/2013 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2013 года" Вопрос развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования энергетической безопасности Украины" и от 14 ноября 2014 г. № 875/2014 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 г. "О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической" ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

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Президент Украины
Владимир Зеленский
война с Россией
Енергия
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