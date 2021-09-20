Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета

Указ опубликован на сайте ОПУ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - отмечается в документе.