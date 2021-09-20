Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно предложений к проекту госбюджета по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны
Указ опубликован на сайте ОПУ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - отмечается в документе.
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