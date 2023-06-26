Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова, а указ вступает в силу в день его подписания, то есть 26 июня.

Согласно решению СНБО признана неудовлетворительной работа по обеспечению готовности укрытий к использованию по назначению в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском в Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и Конотопском районе Сумской области.

Учитывая это, Кабмину, областным и Киевской городской военным администрациям и органам местного самоуправления следует принять неотложные меры для привлечения к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, из-за которых укрытия находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кабмин должен внести предложения Верховной Раде по внесению изменений в Уголовный кодекс Украины в части, касающейся ужесточения уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий.

О результатах принятых мер все, на кого возложены соответствующие обязательства, должны проинформировать Аппарат СНБО до 30 июня.

Ситуация с укрытиями

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.