Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента .



Решением вводятся персональные санкции, предложенные правительством.



В приложении к указу говорится что санкции вводятся против Калининой Ольги Николаевны, 8 февраля 1977 года рождения, которая проживает в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.



Издание "Главком" со ссылкой на данные оккупационной "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщает, что Ольга Калинина является секретарем теризбиркома Первомайского района Крыма.

Напомним, ранее СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержаниям крымских татар в Крыму.