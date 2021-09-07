Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента .
Решением вводятся персональные санкции, предложенные правительством.
В приложении к указу говорится что санкции вводятся против Калининой Ольги Николаевны, 8 февраля 1977 года рождения, которая проживает в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.
Издание "Главком" со ссылкой на данные оккупационной "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщает, что Ольга Калинина является секретарем теризбиркома Первомайского района Крыма.
- Напомним, ранее СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержаниям крымских татар в Крыму.
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