Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

Соответствующий документ №446 / 2021 вместе с указанным решением СНБО обнародован на сайте ОПУ.

Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", предусматривающий создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.

В решении СНБО говорится, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.

Отмечается, что данное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb