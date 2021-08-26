Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине
Соответствующий документ №446 / 2021 вместе с указанным решением СНБО обнародован на сайте ОПУ.
Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", предусматривающий создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.
В решении СНБО говорится, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.
"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.
Отмечается, что данное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.
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