Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциям против УПЦ МП

Соответствующий указ президента Украины №820/2022 от 1 декабря опубликован на сайте главы государства.

Указом президента Украины №820/2022 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое вступило в силу с момента публикации документа. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно решению СНБО Украины, Кабмин должен:

В течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Это будет происходить в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины после вступления в Совет Европы.

Безотлагательно решить вопрос об отнесении Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в центральные органы исполнительной власти.

Решить вопрос функционального подчинения Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.

В двухмесячный срок провести проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, размещаемого на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести поручено проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. Это должно произойти в течение двух месяцев и по закону "О свободе совести и религиозных организациях". При необходимости будут приняты меры, предусмотренные законом.

СБУ, Нацполиция и другие органы, обеспечивающие национальную безопасность, должны активизировать меры по выявлению и противодействию взрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины.

Кроме того, СНБО поддержал предложения Службы безопасности Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и ввел санкции в отношении физических лиц.

Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено ввести и обеспечить эффективность персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, 23 ноября Служба безопасности Украины отчитывалась , что во время контрразведывательных мероприятий в помещениях УПЦ МП вместе с полицейскими и нацгвардейцами проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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