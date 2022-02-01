Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины", - говорится в сообщении.



Контроль выполнения соответствующего решения СНБО возлагается на секретаря Совета.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, 14 мая 2021 на заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности в Украине на следующие пять лет.