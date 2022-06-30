English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов

Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов

30 июня, 2022 четверг
07:10
Общество Зеленский

Президент Владимир Зеленский ввел в действие утвержденное Совбезом Положение о реестре олигархов

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", - говорится в сообщении.

Набирающее силу положение определяет порядок формирования и ведения реестра олигархов, а также порядок занесения данных в реестр и получения в него доступа. Он будет вестись в электронной форме и на государственном языке. При этом реестр публичен, но туда не вносится информация, содержащая государственную тайну, или является служебной. А внесенные в реестр сведения не могут быть признаны конфиденциальными.

Сам реестр может создаваться и вводиться в эксплуатацию в несколько этапов – например, модульно, в зависимости от приоритетности задач и доступности ресурсов для его функционирования.

  • В ноябре 2021 года президент Украины безотлагательно подписал закон №1780-IX (об олигархах).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
олигархи
Владимир Зеленский
Читайте также:
29 июня, 2022 среда
В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам
29 июня, 2022 среда
В Черном море идет операция на острове Змеином, - ОК "Юг"
28 июня, 2022 вторник
"Наши отношения с мужем на паузе": Елена Зеленская в интервью CNN рассказала, как ее семья переживает войну
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.35
    Покупка 34.35
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
30 июня
06:48
Из Покровска Донецкой области 30 июня отправится эвакуационный поезд
06:37
"Вышел из чата": украинские бойцы ликвидировали подполковника российской армии Кислякова
06:04
Передача Украине тяжелого вооружения спасет партнеров от "российской военной машины", - Подоляк
05:45
Бельгия объявила о приостановлении выдачи туристических виз россиянам
05:32
США призывают Южную Корею ограничить цены на российскую нефть
05:24
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
04:48
Британские самолеты могут помочь с безопасностью экспорта украинского зерна, - Уоллес
04:15
На фото российский мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс.
Операция на Змеином: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
03:47
На фото боевые действия в Харьковской области
Отвод армии РФ на другие направления может ускорить завершение российского наступления на Донбассе, - ISW
03:05
Британия выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине
02:40
Путин все еще хочет захватить большую часть Украины, - разведка США
02:08
На фото Ричард Брэнсон
"Восхищаюсь устойчивостью украинцев": Бренсон поделился впечатлениями после визита в Украину
01:24
На фото последствия российских обстрелов в Лисичанске
В Лисичанске остается 15 тыс. жителей, - Гайдай
00:56
"Были мысли, что что-то пойдет не так": обнародовано видео наибольшего обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ
00:40
На фото министр по интеграции Родерик О’Горман
К ноябрю в Ирландии планируется обустроить 500 модульных домов для украинских беженцев
00:30
За день рашисты убили двух мирных жителей на Сумщине
00:16
На фото временное убежище для беженцев в Эстонии
Во временных приютах Эстонии вдвое стало меньше украинских беженцев
2022, среда
29 июня
23:59
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
Абсолютное большинство украинцев не готово уступить России территорию ради мира – опрос Wall Street Journal-NORC
23:37
Никаких отношений между Украиной и Сирией больше не будет, - Зеленский
23:28
Украина получила от США грант в $1,3 млрд
23:11
Зеленский: Сегодняшний удар по Николаеву доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на РФ недостаточно
23:04
"Динамо" неожиданно проиграло "Лозанне" в благотворительном матче
23:02
"НАТО, останови российский геноцид в Украине": во время акции в Мадриде членов Альянса призвали предоставить оружие Украине
22:48
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 июня
22:18
Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, готовим вторую партию – Порошенко
22:09
Аналитика
Сергей Згурец
Новая стратегия НАТО должна включать в себя усиление Украины, ведь мы берем на себя весь удар России. Колонка Сергея Згурца
21:57
Экс-тренер "Шахтера" возглавил французский "Лилль"
21:55
"Мир и известные люди продолжают нас поддерживать". Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном
21:44
Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, - эксперт
21:40
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Украина – флагман борьбы за демократический путь. Как не потерять поддержку международного сообщества?
21:39
Ухудшилось здоровье: каким образом военнослужащему уволится со службы
21:35
Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины
21:32
Педро Санчес
Премьер-министр Испании признал, что НАТО был "наивным" в отношении России
21:23
Укрзализныця
В Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты
21:18
Алексей Резников
Нам нужно больше оружия. Альтернативы нет, - Резников
21:15
Борис Джонсон
"Очень удивлюсь, если Путин появится там лично", - Джонсон об участии президента РФ в саммите G20
20:59
Правительство предлагает ввести санкции против Александра Маслякова и КВН
20:46
Арахамия обсудил с миллиардером Брэнсоном строительство новой "Мрии"
20:45
Олег Татаров
Татаров пытался сорвать кандидатство Украины в ЕС, - Шабунин
20:35
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать Путину послание от Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV