Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", - говорится в сообщении.

Набирающее силу положение определяет порядок формирования и ведения реестра олигархов, а также порядок занесения данных в реестр и получения в него доступа. Он будет вестись в электронной форме и на государственном языке. При этом реестр публичен, но туда не вносится информация, содержащая государственную тайну, или является служебной. А внесенные в реестр сведения не могут быть признаны конфиденциальными.

Сам реестр может создаваться и вводиться в эксплуатацию в несколько этапов – например, модульно, в зависимости от приоритетности задач и доступности ресурсов для его функционирования.

В ноябре 2021 года президент Украины безотлагательно подписал закон №1780-IX (об олигархах).

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