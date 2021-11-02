Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях

Указы №556/2021-559/2021 о вступлении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины в силу, датированные 15 октября, были опубликованы на официальном сайте Офиса президента Украины.



Также обнародован перечень из 141 физического лица и 49 юридических лиц, подпадающих под санкции.



Согласно указу №556/2021, трехлетние санкции будут применены против девяти человек. К ним относятся глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, глава "Заксобрания" Севастополя Владимир Немцев, и.о. "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, включены в санкционный список США и ЕС за проведение незаконных выборов в оккупированном Крыму. Санкции - бывший "председатель ЦИК ДНР" Роман Лягин и глава российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.



По этому указу под санкции также подпадают 42 юридических лица, зарегистрированных в России, в частности АйБи, ООО "Глобал-Инвест", ООО "Студия Союз", АО "Судностроительный завод "Море", ООО "Севастопольское предприятие "ЭРА", регистратора доменных имен reg.ru, Главное управление государственной экспертизы, авиакомпанию "ХОРС".



По указу №559/2021, на три года наложены санкции на шестерых сотрудников правоохранительных органов РФ: на члена "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым" Алексея Козырева, судью Северо-Кавказского окружного военного суда г. Ростов-на-Дону Романа Сапрунова, старшего прокурора "отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым" Анастасию Супрягу, судей Киевского районного суда Симферополя Ирину Кагитину и Алексея Тихопоя, начальника следственного отдела "Управления ФСБ РФ" в оккупированном Крыму Андрея Гибу. Последние четыре вместе с российским гражданством имеют и украинское.



Согласно указу №559/2021, санкции наложены на Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Республике Крым и г. Севастополе", зарегистрированное по законам России.

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