Зеленский ввел санкции против судей: российских и украинских, нарушивших присягу
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 июня, ввел санкции против 178 физических лиц, среди которых российские судьи, а также украинские, изменившие присяге Украине
Об этом говорится в указе №321/2023, опубликованном на сайте президента.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Санкции будут действовать в течение 5 лет с момента их введения. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, ограничения останавливают выполнение экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также отказ в предоставлении и отмену виз резидентам иностранных государств. Будут применяться и другие запреты на въезд в Украину.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов. Министерство иностранных дел в свою очередь должно проинформировать ЕС, США и другие иностранные государства о введении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений.
- 4 июня Зеленский сообщил, что провел специальное совещание по санкциям. При участии ГУР, Службы внешней разведки, правительства, Офиса президента было подробно проанализировано, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Президент заверил, что по итогам встречи будут сделаны определенные шаги.
- Впоследствии президент Украины пообещал вскоре новости по поводу санкций против России и намекнул, что они будут касаться не только государства-агрессора, но и тех, кто помогает России обходить уже введенные ограничения.
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