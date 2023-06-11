Зеленский ввел санкции против судей: российских и украинских, нарушивших присягу

Об этом говорится в указе №321/2023, опубликованном на сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Санкции будут действовать в течение 5 лет с момента их введения. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, ограничения останавливают выполнение экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также отказ в предоставлении и отмену виз резидентам иностранных государств. Будут применяться и другие запреты на въезд в Украину.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов. Министерство иностранных дел в свою очередь должно проинформировать ЕС, США и другие иностранные государства о введении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничений.