Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Асада
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против президента Сирии Башара Асада
Документ обнародовал официальный сайт президента Украины .
Указом от 18 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 300 физических лиц и 141 юридического.
В числе прочих под санкции попали Башар Асад, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.
- 16 марта Башар Асад во время визита в Москву назвал временно оккупированные РФ украинские территории "исторически российскими".
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