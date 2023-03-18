Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Асада

Документ обнародовал официальный сайт президента Украины .

Указом от 18 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 300 физических лиц и 141 юридического.

В числе прочих под санкции попали Башар Асад, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.