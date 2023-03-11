Зеленский ввел санкции против ряда российских букмекерских контор и лотерей
В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет – всего 287 юридических и 120 физических лиц
Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.
Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации.
Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.
Ограничительные мероприятия коснулись "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК" Олимп" и другие. Здесь – полный перечень имен граждан и названий компаний.
Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.
В списке санкций также числятся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.
Срок действия ограничительных мер составляет 50 лет.
- Напомним, в канун Канадазапретила импорт российских алюминия и стали.
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