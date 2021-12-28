Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Козаком и Шуфричем
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа", "Телепростир"
Об этом говорится в указе на сайте ОПУ.
Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против компаний, владеющих телеканалами ZIK, NewsOne, "112 Украина" "Первый независимый" и UkrLive:
- Медиахолдинг "Новости";
- "Тайм Медиа";
- "Телепростир".
Телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.
Санкции предусматривают запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украины и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. После этого журналисты этих телеканалов перешли на новый созданный канал "Первый независимый", обойдя таким образом санкции.
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