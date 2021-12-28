Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Козаком и Шуфричем

Об этом говорится в указе на сайте ОПУ.



Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против компаний, владеющих телеканалами ZIK, NewsOne, "112 Украина" "Первый независимый" и UkrLive:

Медиахолдинг "Новости";

"Тайм Медиа";

"Телепростир".

Телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.