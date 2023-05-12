Зеленский ввел санкции против лиц, помогавших РФ контролировать Запорожсталь

Об этом Зеленский написал в телеграмм-канале.

По словам президента, сегодня санкционный день, есть несколько санкционных пакетов. Владимир Зеленский подписал соответствующие указы.

"Первый санкционный пакет – в отношении Запорожстали. Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике. Запускаем процедуру конфискации российской доли – она будет работать для Украины и украинцев" , – пишет президент Украины Владимир Зеленский.