Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №191/2023 и №192/2023.

Согласно первому Указу в санкционный список на 10 лет попали 240 физических и 155 юридических лиц. Среди них Вячеслав Богуслаев, экс-президент предприятия "Мотор Сич", его в Украине обвинили в государственной измене.

Во втором документе составлен список из 33 физических и 225 юридических лиц, против которых применят ограничения. В списке: акционерные общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева, "Завод "Пластмасс"", "Казанское моторостроительное производственное объединение", "Армавирский электротехнический завод", "Дубненский завод коммутационной техники".