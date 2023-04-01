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Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ

1 апреля, 2023 суббота
15:29
Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях: в список на 10 лет попали 273 физических и 380 юридических лиц

Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №191/2023 и №192/2023.

Согласно первому Указу в санкционный список на 10 лет попали 240 физических и 155 юридических лиц. Среди них Вячеслав Богуслаев, экс-президент предприятия "Мотор Сич", его в Украине обвинили в государственной измене.

Во втором документе составлен список из 33 физических и 225 юридических лиц, против которых применят ограничения. В списке: акционерные общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева, "Завод "Пластмасс"", "Казанское моторостроительное производственное объединение", "Армавирский электротехнический завод", "Дубненский завод коммутационной техники".

Мир
Украина
Россия
Владимир Зеленский
санкции против России
война с Россией
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