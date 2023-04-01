Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях: в список на 10 лет попали 273 физических и 380 юридических лиц
Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №191/2023 и №192/2023.
Согласно первому Указу в санкционный список на 10 лет попали 240 физических и 155 юридических лиц. Среди них Вячеслав Богуслаев, экс-президент предприятия "Мотор Сич", его в Украине обвинили в государственной измене.
Во втором документе составлен список из 33 физических и 225 юридических лиц, против которых применят ограничения. В списке: акционерные общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева, "Завод "Пластмасс"", "Казанское моторостроительное производственное объединение", "Армавирский электротехнический завод", "Дубненский завод коммутационной техники".
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против президента Сирии Башара Асада.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное