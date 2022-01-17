Зеленский встретится с президентом Польши Дудой
В Польше анонсировали встречу президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды, на которой обсудят наращивание российских войск у границы Украины
Об этом заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.
"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.
По его словам, консультации необходимы, ведь после переговоров на прошлой неделе, где Запад представил единую позицию, "россияне не отказались от своих требований, слишком радикальных, а если не сказать прямо – наглых".
Солох отметил, что нужно быть готовыми к разным сценариям развития ситуации вокруг Украины. По его мнению, широкомасштабное наступление российских войск является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя исключать.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать с США и НАТО перемещение войск по стране и рассматривать требования "вернуть их в казармы".
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