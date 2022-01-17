Зеленский встретится с президентом Польши Дудой

Об этом заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP.



"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.



По его словам, консультации необходимы, ведь после переговоров на прошлой неделе, где Запад представил единую позицию, "россияне не отказались от своих требований, слишком радикальных, а если не сказать прямо – наглых".



Солох отметил, что нужно быть готовыми к разным сценариям развития ситуации вокруг Украины. По его мнению, широкомасштабное наступление российских войск является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя исключать.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать с США и НАТО перемещение войск по стране и рассматривать требования "вернуть их в казармы".