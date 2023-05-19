Зеленский встретится с премьером Индии Моди на саммите G7, - СМИ

Об этом сообщает канал News18.

По данным медиа, ожидается, что Зеленский присоединится к саммиту G7 в Хиросиме 20 мая. Моди уже отправился в Японию, где встретится с лидерами Большой семерки.

"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Канал отметил, что в начале года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.