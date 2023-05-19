Зеленский встретится с премьером Индии Моди на саммите G7, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся в Хиросиме (Япония) на саммите лидеров Большой семерки
Об этом сообщает канал News18.
По данным медиа, ожидается, что Зеленский присоединится к саммиту G7 в Хиросиме 20 мая. Моди уже отправился в Японию, где встретится с лидерами Большой семерки.
"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Канал отметил, что в начале года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.
- 19 мая Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на саммите Лиги арабских государств.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное