Зеленский встретится с Нетаньяху на Генассамблее ООН, - посол Израиля в Украине

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении посла у телеграмм.

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский может лично принять участие в заседании Генассамблеи ООН по Украине, которое запланировано на 20 сентября.