Зеленский встретится с Нетаньяху на Генассамблее ООН, - посол Израиля в Украине
Президент Владимир Зеленский и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в ближайшие дни проведут встречу в Нью-Йорке
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
"Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении посла у телеграмм.
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский может лично принять участие в заседании Генассамблеи ООН по Украине, которое запланировано на 20 сентября.
- Напомним, 8 сентября Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с Владимиром Зеленским обсудили приезд верующих в Умань. Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань на празднование еврейского Нового года - Рош га-Шана.
- 2 сентября постоянный представитель в ООН Албании Фэрит Ходжа, которая в сентябре председательствует в Совбезе, сообщила, что Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совбеза ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины.
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