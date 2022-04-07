Зеленский встретится с главой Еврокомиссии 8 апреля, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров анонсировал встречу Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен 8 апреля
Об этом он заявил в эфире телемарафона UA вместе.
Сергей Никифоров отметил, что из соображений безопасности не может сообщить точное время встречи.
"Но где-нибудь в течение дня (8 апреля, - ред.) президент Украины встретится с Урсулой фон дер Ляен", - заметил он.
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