Зеленский встретится с главой Еврокомиссии 8 апреля, - Никифоров

Об этом он заявил в эфире телемарафона UA вместе.



Сергей Никифоров отметил, что из соображений безопасности не может сообщить точное время встречи.



"Но где-нибудь в течение дня (8 апреля, - ред.) президент Украины встретится с Урсулой фон дер Ляен", - заметил он.

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